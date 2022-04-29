Ceyhun Kazancı ile Ismael basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien Ismael, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenledikleri iftarda, basın mensuplarıyla bir araya geldiler.

Kazancı ve Ismael, sohbet toplantısında bu sezon ve gelecek planlamaları konusunda görüşlerini aktardı.

Ismael son olarak, gelecek sezon öncesi kamp çalışmalarını da Avusturya'da yapacaklarını söyledi.