Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı Sivas'tan Başarıyla Döndü

Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı sporcuları, Sivas'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girdi. Başkan Hülya Erdem, sporcuları ve teknik heyeti kutladı.

Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı sporcuları, Sivas'tan yeni başarılarla döndü. Ceyhan Belediyesi Güreş Takımı sporcuları Yiğit Hamza Egemen ve Hüseyin Bozkır, Sivas'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren isimler oldu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Sivas'tan başarıyla dönen sporcuları ve teknik heyeti kutladı. Sivas'ta yapılan U-15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 41 kiloda 3. olan Yiğit Hamza Egemen ve 48 kiloda 5. olan Hüseyin Bozkır'la gurur duyduğunu belirten Başkan Hülya Erdem, başarılı sporculara olan desteğinin süreceğini söyledi.

Başkan Erdem'in desteklerine teşekkür eden teknik heyet ise "Adana ve Ceyhan'ı Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bizlerden imkanlarını esirgemeyen başta Ceyhan Belediye Başkanı'mız Hülya Erdem'e ve ekibine sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.