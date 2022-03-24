CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu

CEV Kupası finalinde iki maç sonunda Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı geçerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi.

Teknik heyet ile voleybolcuların katıldığı ve kulüp tesislerinde düzenlenen basın buluşmasında başantrenör Ferhat Akbaş ve oyunculardan Tijana Boskovic ile Simge Aköz açıklamalarda bulundu.

Simge Aköz ise "Aslında bu kupa bizim için çok önemli olduğu kadar kadınlarımız için de çok önemli. Bunu Türkiye'ye ve Türk voleyboluna kazandırdığımız için de çok mutlu ve gururluyuz. Herkese bizi destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi.