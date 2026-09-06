Haberler

Türkiye, CEV 2026'da Şampiyon: Ödüller Sahiplerini Buldu

Türkiye, CEV 2026'da Şampiyon: Ödüller Sahiplerini Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonluğa ulaşırken, ödüller sahiplerini buldu.

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğa ulaşırken, ödüller sahiplerini buldu.

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finali, Türkiye ile İtalya arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Mücadeleyi 3-2 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Parkeye kurulan platforma ilk olarak turnuvada 3. olan Sırbistan takımı geldi. Daha sonra ise finalde kaybeden İtalya Milli Takımı alkışlarla madalyalarını almak üzere parkeye geldi.

Şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Başantrenör Daniele Santarelli, tek tek anons edilerek platforma geldi. Milliler altın madalyalarını alırken, CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Başkanı Roko Sikiric, kupayı Kaptan Eda Erdem'e takdim etti. Kupa Eda'nın ellerinde yükselirken tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Şampiyonanın en iyilerine de ödülleri takdim edildi. Ödüle layık görülen isimler şöyle:

En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas

En iyi pasör: Alessia Orro

En iyi libero: Gizem Örge

En iyi orta oyuncu: Hena Kurtagic

En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş

En iyi smaçör: Myriam Fatime Sylla

En iyi smaçör: Derya Cebecioğlu

All star başantrenör: Daniele Santarelli

En değerli oyuncu MVP: Melissa Vargas

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler

Eda'dan tarihi sözler: Cumhuriyetin bize açtığı yolda...
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Hep bir ağızdan söylediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da bir kişi, mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu

Mezarlıkta dehşet! Ağaca asılı halde bulundu
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri bakın ne kadar?