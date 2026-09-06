Sırbistan bronz madalyayı kaptı

Sırbistan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası 3.'lük maçında Polonya'yı 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3.'lük maçı oynandı. Yarı finalde Türkiye'ye kaybeden Sırbistan ile İtalya'ya mağlup olan Polonya, turnuvanın 3.'lük maçında karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti Sırplar, 25-21 kazandı. İkinci set de 25-19'luk Sırbistan lehine sonuçlanırken, Polonya 3. seti 25-15 aldı ve durumu 2-1'e getirdi. Müsabakanın 4. setini 25-18 kazanan Sırbistan, 3-1 kazanarak şampiyonayı 3. tamamladı.

Sırbistan'da Tijana Boskovic, 29 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Polonya'da ise Magdalena Stysiak 28 sayı bulmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile İtalya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı