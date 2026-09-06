Haberler

Sırbistan bronz madalyayı kaptı

Sırbistan bronz madalyayı kaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası 3.’lük maçında Polonya’yı 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası 3.'lük maçında Polonya'yı 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3.'lük maçı oynandı. Yarı finalde Türkiye'ye kaybeden Sırbistan ile İtalya'ya mağlup olan Polonya, turnuvanın 3.'lük maçında karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti Sırplar, 25-21 kazandı. İkinci set de 25-19'luk Sırbistan lehine sonuçlanırken, Polonya 3. seti 25-15 aldı ve durumu 2-1'e getirdi. Müsabakanın 4. setini 25-18 kazanan Sırbistan, 3-1 kazanarak şampiyonayı 3. tamamladı.

Sırbistan'da Tijana Boskovic, 29 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Polonya'da ise Magdalena Stysiak 28 sayı bulmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile İtalya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin en zengin ismi Hamdi Ulukaya dünyaca ünlü markasını Türkiye'ye getiriyor

Ülkenin en zengin ismi dünyaca ünlü markasını Türkiye'ye getiriyor
Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan maçı çevirip puan aldılar

Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan maçı çevirip puan aldılar
Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı: Bile bile lades demiş

İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü

Penis büyütmek isterken öldü! Milyoner iş insanına altın tabut
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı

Yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Avladığı domuzla poz verdi! Fotoğraf şaşkına çevirdi

Yapay zeka değil gerçek!