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Voleybol hakemi Erdal Akıncı'ya CEV 2026 Avrupa Ligi'nde görev

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CEV 2026 Avrupa Ligi Kadınlar Final Etabı'nın açılış maçında Türk hakem Erdal Akıncı düdük çalacak. İsveç ile Slovenya arasındaki karşılaşma yarın oynanacak.

CEV 2026 Avrupa Ligi Kadınlar Final Etabı'nın açılış maçını voleybol hakemi Erdal Akıncı yönetecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre final etabının ilk maçında yarın ev sahibi İsveç ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada Erdal Akıncı'nın yardımcılığını Hollandalı hakem Marco Van Zanten üstlenecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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