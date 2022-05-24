Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de Başladı - Haberler

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 16 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Yarımada Spor Oyunları'nda 900 sporcu 11 branşta mücadele verecek.

Yarımada Spor Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'nin destekleriyle yapılıyor. Kortej yürüyüşü ile başlayan Yarımada Spor Oyunları açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

"EV SAHİPLİĞİNDEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran şunları söyledi:

"16 yıl aradan sonra yeniden Çeşme Yarımada Spor Oyunları'nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Son iki yılda tüm dünyayı sosyal ve ekonomik anlamda etkileyen, uzun süre bizleri evlerimize kapatan Covid-19 salgını ruhsal ve fiziksel anlamda oldukça yormuştu. Bu süreçten en çok etkilenenler de gençlerimizdi. Yarımada spor oyunlarımızda sporun iyileştirici, birleştirici gücü ile bir araya gelerek gençlerimizin centilmence yarışma heyecanına ortak olacağız. Bu anlamlı organizasyonun; yüz yüze etkileşimin gençlerimizin ruhsal gelişimine çok değerli katkılar sağlayacağına, hayatın sanal mecralardan ibaret olmadığının hatırlatılmasına vesile olacağına inanıyorum. Çeşmemizin güzellikleri arasında, sımsıcak güneşi altında centilmence mücadele edecek tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

"Haydi Spora" sloganı ile basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi spor branşlarında düzenlenen oyunlar, 29 Mayıs Pazar günü sona erecek.