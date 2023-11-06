Çeşme'de Granfondo heyecanı 7. kez yaşandı

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7. kez düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da bu yıl yarışa 12 ülkeden 829 bisikletçi katıldı.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7. kez düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da bu yıl yarışa 12 ülkeden 829 bisikletçi katıldı. İki parkurda toplam 66 kadın, 763 erkek bisikletçi start aldı.

Amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, Türkiye'nin gözde tatil noktası Çeşme'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bisiklet tutkunlarını çocuklar için yedinci kez bir araya getirdi.

Argeus Travel & Events tarafından, Veloturk iş birliği ve Salcano'nun ana sponsorluğunda düzenlenen Veloturk Gran Fondo Yarışı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı'nın destekleri ile Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl Gran Fondo World Tour takvimine alınarak dünya şampiyonalarına katılmak için puan alınan yarışa Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, İran, KKTC, Kazakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden 829 bisikletçi katıldı.

Organizasyon, 4 Kasım Cumartesi günü geleneksel Veloturk Fun Ride ile start aldı. EXPO alanı cumartesi ve pazar günü bisiklet tutkunlarını buluşturdu. Tüm kayıt gelirleri, Veloturk'ün; 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine aktarıldı.

Arda Türkmen, Sarper Günsal, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesi ile bugüne kadar 3 binin üzerinde çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirirken, bu hayale ortak olmaya devam ediyor.

İskenderun Bisiklet Spor Kulübü, Veloturk'te hayata döndü

Şubat ayında Kahramanmaraş merkez üslü depremden büyük derecede etkilenen Hatay'ın İskenderun Bisiklet Spor Kulübü, 5 sporcusu ile Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da çocuklar için yarıştı. Depremin ilk günü enkazdan sağ kurtulan Serhat Arıoğlu, kısa parkurda pedal bastı.

Yarışta Yunanistan'dan da bir takım yer aldı

Çeşme'de gerçekleşen yarışa, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan da bir takım katıldı. Podilateschiou Bisiklet Takımı'ndan 10 sporcu, Veloturk Gran Fondo'da çocuklar için pedal bastı.

110 kilometrelik Salcano parkurunda 8 kategoride 262 bisikletçi start aldı

5 Kasım Pazar günü saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden başlayan 110 kilometrelik Salcano Parkuru, tekrar Çeşme'ye dönerek son buldu. Yarış boyunca bisikletçiler toplamda 1498 metre tırmanış gerçekleştirdi. 110 kilometrelik uzun yarışta 8 kategoride 262 bisikletçi start aldı. Pro kategoride 1 bisikletçi yarıştı.

565 bisikletçi 63 kilometrelik Toyota HYBRID parkurunda pedal çevirdi

Bisikletçilerin yoğun ilgi gösterdiği 63 kilometrelik kısa yarış Toyota HYBRID Parkuru ise saat 08.30'da Çeşme şehir merkezinden başlayıp, 683 metre tırmanışın ardından Çeşme şehir merkezinde sona erdi. 16 yaşından 70 yaş üstüne kadar her yaştan bisikletseveri buluşturan yarış, kadın-erkek olarak 11 kategoride gerçekleşti. Paralimpik kategorisinde Eşpedal Derneği'nden 9 sporcu kısa parkurda yarışa katıldı.

63 kilometrelik kısa yarışta, 564 bisikletçi start aldı. Paralimpik B kategorisinde 9, Paralimpik C kategorisinde 3 bisikletçi kısa parkurda pedal bastı.

829 bisikletçinin 763'ı erkek, 66'sı kadın bisikletçi oldu

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bisiklet severin buluştuğu Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano yarışına kayıt yaptıran 829 bisikletçinin 763'ü erkek, 66'sı kadın bisikletçiden oluştu.

Uzun parkurda erkeklerde Aydın Köfteci, kadınlarda ise Özge Uzun birinci oldu

110 kilometrelik Salcano Parkuru'nda erkeklerde ilk 3 sıra Aydın Köfteci, Arda Tekirdağ ve Ataman Şekerci'den, kadınlarda ise Özge Uzun, Şeniz Pamuk ve Selen Eyice'den oluştu.

Kısa parkurda, erkeklerde Deniz Örnek, kadınlarda Valeriya Vildan Mutlu birinci oldu

63 kilometrelik TOYOTA Hybrid Parkuru'nda ise erkeklerde Deniz Örnek birinci Taha Eren Coşgun ikinci ve Mani Farajisafiloo üçüncülüğü elde ederken kadınlarda ise parkur rekoru kıran Valeriya Vildan Mutlu, Aylin Karanfil ve Özlem Korkmaz ilk 3 sırada yer aldı.

Parkueun Paralimpik B kategorisinde Eşpedal Derneği'nden Taşkın Özgür ve Fatih Söylemez tandem bisikletleri ile birinci olurken, Paralimpik C kategorisinde Extrem Yok Grubu sporcusu Ercan Aktağ yarışı birinci tamamladı.

'Yaşam Sevincim Çeşme Hayat Bulanlar' ödülü

Yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde, Çeşme Belediyesi tarafından verilen 'Yaşam Sevincim Çeşme Hayat Bulanlar' ödülü, 2019 yılında geçirdiği kaza sonrasında hayata tutunan Yavuz Selim Yılmaz ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilk kez Veloturk Gran Fondo Çeşme'de çocuklar için pedal basan İskenderun Bisiklet Spor Kulübü üyeleri Sabri Kılıç, Koray İflazi, Serhat Arıoğlu, Evren Şahin, İbrahim Ersen Barlas'a verildi. - İZMİR