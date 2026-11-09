Çermik Futbol 21 Kulübüne iş adamlarından 60 forma bağışı yapıldı

Çermik Futbol 21 Kulübüne iş adamlarından 60 forma bağışı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Çermik Futbol 21 Kulübüne, İstanbul Çermikliler Derneği öncülüğünde iş adamları tarafından 60 adet forma bağışlandı. Kulüp başkanı, destekte bulunan iş adamlarına teşekkür etti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Çermik Futbol 21 Kulübüne, iş adamları tarafından forma bağışında bulunuldu.
İstanbul'da emlak sektöründe hizmet veren Çüngüşlü iş adamı Abdullah Demirkıran ve tekstil sektöründe hizmet veren Çermikli iş adamı Serdar Akay, İstanbul Çermikliler Derneği öncülüğünde, Çermik Futbol 21 Kulübüne 60 adet forma bağışında bulundu. Kulüp Başkanı Semih Yıldız, kulüplerine destekte bulunan iş adamlarına teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı