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Central Hospital Ümraniyespor, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 Geçti

Central Hospital Ümraniyespor, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 Geçti
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup ederek puanını 53'e yükseltti. Maçta Çekdar Orhan'ın kırmızı kart gördüğü Amed, 54 puanda kaldı.

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Arif Dilmeç

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Benny, Atalay Babacan, Bardhi (Dk. 77 Emre Kaplan), Soukou (Dk. 90 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 77 Serkan Göksu), Poyraz Yıldırım

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram (Dk. 69 Oktay Aydın), Sinan Kurt (Dk. 56 Cassubie), Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Keita), Traore (DK. 69 Poko), Çekdar Orhan, Fernando (Dk. 57 Adekanye), Mosquera

Goller: Dk. 40 Benny, Dk. 52 Burak Öksüz, Dk. 58 Hoti (Central Hospital Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 35 Çekdar Orhan (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hoti, Dk. 26 Bardhi, Dk. 90+2 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 82 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

Central Hospital Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 53'e yükseltirken Diyarbakır temsilcisi, 54 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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