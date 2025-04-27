Central Hospital Ümraniyespor, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 Geçti
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup ederek puanını 53'e yükseltti. Maçta Çekdar Orhan'ın kırmızı kart gördüğü Amed, 54 puanda kaldı.
Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Arif Dilmeç
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Benny, Atalay Babacan, Bardhi (Dk. 77 Emre Kaplan), Soukou (Dk. 90 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 77 Serkan Göksu), Poyraz Yıldırım
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram (Dk. 69 Oktay Aydın), Sinan Kurt (Dk. 56 Cassubie), Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Keita), Traore (DK. 69 Poko), Çekdar Orhan, Fernando (Dk. 57 Adekanye), Mosquera
Goller: Dk. 40 Benny, Dk. 52 Burak Öksüz, Dk. 58 Hoti (Central Hospital Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 35 Çekdar Orhan (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 21 Hoti, Dk. 26 Bardhi, Dk. 90+2 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 82 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)
Central Hospital Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 53'e yükseltirken Diyarbakır temsilcisi, 54 puanda kaldı.