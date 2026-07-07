Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Cenk Tosun'u transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da forma giyen deneyimli santrfor Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de, ikinci devrede ise Kasımpaşa'da forma giyen 35 yaşındaki santrfor ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cenk Tosun, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
Kaynak: AA / Emre Doğan