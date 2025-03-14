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Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe transfer olan ancak istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun, sezon başında geldiği sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. Cenk, Japonya Ligi takımlarından Urawa Red Diamonds'e transfer oluyor. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bitimine kadar Japon ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, teknik direktör Jose Mourinho'dan beklediği forma şansını bulamadı. Tecrübeli golcü, kariyerine Japonya'da devam etmeye hazırlanıyor.

CENK VE FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA TAMAM

Cenk ile ilgilenen Japon ekibi Urawa Red Diamonds, milli forvetin ardından kulübü Fenerbahçe ile de görüştü. TRT Spor'da yer alan habere göre; Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki futbolcunun ardından sarı-lacivertlerle de sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

KİRALIK GİDİYOR

Öte yandan Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bitimine dek kiraladı. Söz konusu turnuva, yeni formatıyla ilk kez 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'de gerçekleştirilecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Urawa Red Diamonds'ın Cenk Tosun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Japonya'da transfer dönemi 26 Mart tarihinde sona erecek. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanabileceğini söylemişti.

CENK'İN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayı 2'si ilk 11 olmak üzere 17 kez giydi. 33 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cenk'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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