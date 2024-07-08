Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı

A Milli Takım, EURO2024'ün ardından ülkeye döndü. Cenk Tosun, havalimanında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"ÇOK GÜZEL BİR TURNUVA GEÇİRDİK"

Elenmelerine rağmen gururlu olduklarını belirten Tosun, "Birlik, beraberlik üst düzeydeydi. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Gönüllerde tabii final oynamak vardı. Biz kendimizi öyle ayarlamıştık, gücümüz de vardı. Maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgi aldık. Yine de tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz, ne mutlu Türküm diyene. Bu dünyada Türk olmak zordur. Sadece bir ülkeye karşı değil, tüm dünyaya karşı savaşmak zorundasın. Ama herkesi sevince boğduğumuz için, gençlerimize umut olduğumuz için mutluyuz" dedi.

"BUNLAR SADECE FRAGMANDI"

Türkiye'nin genç ve yetenekli bir jenerasyona sahip olduğunu dile getiren milli futbolcu, "İnşallah 2026 Dünya Kupası elemelerini güzel geçirip o turnuvada da olmak istiyoruz. Burada yaptıklarımız sadece fragmandı, inşallah bizim gençlerimiz 2026'da daha güzel işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.