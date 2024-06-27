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Cenk Tosun, Avusturya'ya meydan okudu: Şimdi intikam zamanı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, son 16 turuna yükseldi. Maçın son dakikalarında galibiyet golünü atan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Turnuvanın başından beri bu golün hayalini kurduğunu söyleyen Cenk, Avusturya eşleşmesiyle ilgili "Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Çekya'yı 2-1 yenerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmayı başaran Türkiye'de 90+4. dakikada galibiyet golünü atan milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Golcü futbolcu, "Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler" dedi.

"KURSAĞIMIZDA ONLARA KARŞI ALDIĞIMIZ BİR YENİLGİ VAR"

Avusturya eşleşmesi için konuşan Cenk Tosun, "Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

"TURNUVA BAŞINDAN BERİ HAYALİM BUYDU"

Golü için açıklama yapan deneyim forvet, "Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

"SANKİ TURNUVA TÜRKİYE'DE OYNANIYOR"

Cenk Tosun, taraftarlar için, "Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Çek Cumhuriyeti Cenk Tosun Avusturya Türkiye Futbol Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Buğra Er:

ADAM DİYE YAZILIR CENK TOSUN DİYE OKUNUR.. ????

10
4
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Tandogan Dogan:

iyiki bir gol attain..øt bakalim

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1
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