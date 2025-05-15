Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi

Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
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Fenerbahçe'den MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan milli oyuncu Cengiz Ünder, MLS'te haftanın takımına seçildi.

Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, haftanın 11'ine girdi. MLS'in internet sitesinde yer alan haberde 13. haftanın en iyi 11'i açıklandı. Los Angeles'ın Seattle Sounders'ı 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Cengiz Ünder, haftanın 11'ine seçildi.

Ligde 13. haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Luis Barraza (DC United)

Defans: Felipe Andrade (Houston Dynamo), Nathan Harriel (Philadelphia Union), David Brekalo (Orlando City)

Orta saha: Hany Mukhtar (Nashville), Beau Leroux (San Jose Earthquakes), Martin Ojeda (Orlando City), Tadeo Allende (Inter Miami)

Forvet: Cengiz Ünder (Los Angeles), Tai Baribo (Philadelphia Union), Anders Dreyer (San Diego)

SEZON PERFORMANSI

Los Angeles formasını 12 maçta giyen Cengiz, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cengiz Ünder, MLS'te Fırtına Gibi! Haftanın Takımına Seçildi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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