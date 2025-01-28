Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralamak istemiş ve ezeli rakipler transfer için anlaşmaya varmıştı. İlk etapta siyah-beyazlılara gitmeye sıcak bakan Cengiz'in sosyal medyadan aldığı tepkiler sonrasında morali bozuldu. Futbolcu tarafıyla mali şartlarda da anlaşma sağlanamaması üzerine transfer iptal oldu.
2023 yazında Marsilya'dan o dönem için rekor olan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'e sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş talip olmuş ve iki takım arasında anlaşma sağlanmıştı. Yaşanan beklenmedik pürüzler nedeniyle Cengiz'in siyah-beyazlılara transferi yattı.
GELEN TEPKİLER MORALİNİ BOZDU
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.
MALİ ŞARTLARDA DA ANLAŞAMADI
Öte yandan Cengiz'in Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesindeki bir diğer neden daha ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maça çıktı ve sadece 161 dakika sahada kalabildi. Cengiz, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.