Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu

2023 yazında Marsilya'dan o dönem için rekor olan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'e sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş talip olmuş ve iki takım arasında anlaşma sağlanmıştı. Yaşanan beklenmedik pürüzler nedeniyle Cengiz'in siyah-beyazlılara transferi yattı.

GELEN TEPKİLER MORALİNİ BOZDU

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.

MALİ ŞARTLARDA DA ANLAŞAMADI

Öte yandan Cengiz'in Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesindeki bir diğer neden daha ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maça çıktı ve sadece 161 dakika sahada kalabildi. Cengiz, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.