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Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu

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Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralamak istemiş ve ezeli rakipler transfer için anlaşmaya varmıştı. İlk etapta siyah-beyazlılara gitmeye sıcak bakan Cengiz'in sosyal medyadan aldığı tepkiler sonrasında morali bozuldu. Futbolcu tarafıyla mali şartlarda da anlaşma sağlanamaması üzerine transfer iptal oldu.

2023 yazında Marsilya'dan o dönem için rekor olan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'e sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş talip olmuş ve iki takım arasında anlaşma sağlanmıştı. Yaşanan beklenmedik pürüzler nedeniyle Cengiz'in siyah-beyazlılara transferi yattı.

GELEN TEPKİLER MORALİNİ BOZDU

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.

MALİ ŞARTLARDA DA ANLAŞAMADI

Öte yandan Cengiz'in Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesindeki bir diğer neden daha ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maça çıktı ve sadece 161 dakika sahada kalabildi. Cengiz, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Hayırlısı olmuş ALLAH beşiktaşımızın yanında olmuş

Yorum Beğen36
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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

BUDA NE S4L4KMIS YA TEPKILERDEN MORELI BOZULMUS..NASIL PROFOSYENEL BUNLAR YA..IYI ALMAMIS BUNU ..AZ DAHA BUYUSUN ABISI BU

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Ucuz atlattık sahada ayakta duramıyor adam harika haber

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSeko:

Neyse bjk dötü kurtardı....şimdi fener düşünsün

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

küçük enişte acur abin Survivor a gotursun

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Valla o kadar beleş yan gel yat ile para kazanmak varken neden gitsin ki. Gidip de hiç olmazsa oradakilerin moralini bozmamış olur. Nasıl alındı hala anlamış değilim.

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Haber YorumlarıXkişi:

Meslek ahlakı 0. Hiçbir yerde tutunamaz.

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıKuzey null:

cengiz oynamadığı halde yılda 200 milyona yakın cebine koyuyor,bükmüş mal feneri

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Haber YorumlarıDağıstan:

Bizi evropada temsil edecek kapasitede değil ki dışlamışlar

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Haber YorumlarıKemal A55:

4 milyon euro maaşını nasıl karşılasın beşiktaş 1 milyon euro bile çok sana

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