Haberler

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri çıldırtan sözler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri çıldırtan sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri çıldırtan sözler
Haber Videosu

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, Kartal pençesi işaretinde bulundu. Milli oyuncunun bu anlarda "Her zaman bunu yapmak istemişimdir." sözleri Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi.

Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla transfer edilen ancak gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, geride bıraktığımız sezon Amerika'ya, bu sezonda da Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'a kiralandı.

KARTAL PENÇESİ YAPTI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği 28 yaşındaki milli oyuncu, imza töreninin ardından kameraların karşısına geçti. Cengiz Ünder, kulübün fotoğraf çekimlerinde Beşiktaş ile özdeşleşen Kartal pençesi işaretinde bulundu.

''HER ZAMAN BUNU YAPMAK İSTEMİŞİMDİR''

Cengiz Ünder'in bu anlarda söylediği "Her zaman bunu yapmak istemişimdir." şeklindeki sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fenerbahçeli taraftarların bu sözlere sinirlendiği ve milli oyuncuyu yoğun şekilde eleştirdiği gözlemlendi. Beşiktaşlı taraftarların ise deneyimli oyuncuya destek gösterdiği görüldü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa

Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yemezler cengiz,Gs'den giden arkadaştan ders almışsın belli...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalper celebi:

aq hemen kartal oldu??????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

heralde olacak. para futbolcuyu herşey yapar. bak kereme nasıl fenerli oldu. bak fenerden cincona gidenler cincondan fenere gelenler beşiktaşlılar, trabzonsporun efsane kaptanları felan filan. o yüzden futbolcu aşağılamak yerine avrupa başarısı arayın.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia: Borçlarla Bali'ye kaçtı

Ünlü oyuncu milyonluk borçla sırra kadem bastı
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.