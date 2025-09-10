Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri çıldırtan sözler

Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla transfer edilen ancak gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, geride bıraktığımız sezon Amerika'ya, bu sezonda da Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'a kiralandı.

KARTAL PENÇESİ YAPTI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği 28 yaşındaki milli oyuncu, imza töreninin ardından kameraların karşısına geçti. Cengiz Ünder, kulübün fotoğraf çekimlerinde Beşiktaş ile özdeşleşen Kartal pençesi işaretinde bulundu.

''HER ZAMAN BUNU YAPMAK İSTEMİŞİMDİR''

Cengiz Ünder'in bu anlarda söylediği "Her zaman bunu yapmak istemişimdir." şeklindeki sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fenerbahçeli taraftarların bu sözlere sinirlendiği ve milli oyuncuyu yoğun şekilde eleştirdiği gözlemlendi. Beşiktaşlı taraftarların ise deneyimli oyuncuya destek gösterdiği görüldü.