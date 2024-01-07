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Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farka boğdu

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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder(4) ve Dzeko attı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. 6 gollü maçı sarı-lacivertliler kazandı.

CENGİZ ÜNDER ŞOV YAPTI

Sarı-lacivertliler'in bu sezon kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder 6, 34, 44 ve 47. dakikalarda attığı gollerle maça damga vurdu. Yıldız futbolcunun performansı büyük beğeni aldı.

Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farka boğdu

MUAMMER ATTI AMA YETMEDİ

Zaman zaman etkili olmaya çalışan ev sahibi İstanbulspor'da 32. dakikada Muammer Sarikaya takımının tek golünü kaydetti.

Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farka boğdu

DZEKO BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ilk yarının son anlarında attığı golle ilk yarının skorunu belirledi.

Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farka boğdu

Kaynak: Haberler.com / Spor

İstanbulspor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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