Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farka boğdu
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder(4) ve Dzeko attı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. 6 gollü maçı sarı-lacivertliler kazandı.
CENGİZ ÜNDER ŞOV YAPTI
Sarı-lacivertliler'in bu sezon kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder 6, 34, 44 ve 47. dakikalarda attığı gollerle maça damga vurdu. Yıldız futbolcunun performansı büyük beğeni aldı.
MUAMMER ATTI AMA YETMEDİ
Zaman zaman etkili olmaya çalışan ev sahibi İstanbulspor'da 32. dakikada Muammer Sarikaya takımının tek golünü kaydetti.
DZEKO BOŞ GEÇMEDİ
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ilk yarının son anlarında attığı golle ilk yarının skorunu belirledi.