Cemile Aykoç Dünya İkincisi Oldu, Ödüllendirildi

Antalya'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Manisalı milli sporcu Cemile Aykoç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından makamında kabul edilerek ödüllendirildi.

Ziyarette, başarılı sporcunun antrenörü Ediz Barış ile Muaythai Manisa İl Temsilcisi Ahmet Demiraslan da hazır bulundu. İl Müdürü Yunus Öztürk, uluslararası arenada Manisa ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Cemile Aykoç'un elde ettiği başarının, sporcunun yoğun emek ve istikrarlı çalışmasının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Cemile Aykoç'un bu derecesi, ilimizin spor alanındaki yükselen grafiğinin ve doğru spor politikalarının bir yansımasıdır. Böylesine istekli, hedef odaklı ve kararlı sporcular yetiştirmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır." dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm branşlarda mücadele eden sporculara destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Öztürk, bu tür başarıların artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Milli sporcu Cemile Aykoç ise, gösterilen ilgi ve destekten dolayı İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür ederek, "Hedeflerim doğrultusunda çalışmalarımı aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyorum." diye konuştu. - MANİSA