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Cem Tınaz, Tennis Europe Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

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Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tınaz, yeniden Tenis Avrupa (Tennis Europe) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

TTF'den yapılan açıklamaya göre, TTF Başkanı Cengiz Durmuş'un danışma kurulunda yer aldığı ve TTF Başkan Vekili Ayda Uluç'un onursal başkan olduğu Tennis Europe'un seçimli genel kurulu, Slovenya'nın Portoroz kentinde 47 ülkeden 140 delegenin katılımıyla yapıldı.

Cem Tınaz, genel kurulda aldığı 69 oyla sıralamada en yüksek oya ulaşarak Tennis Europe Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

Bu arada Tennis Europe'un yıllık genel kurul toplantısının 2025 yılında Antalya'da yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Spor

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