Boksla 10 yaşında tanıştı 12 yaşında kürsüye çıktı

Boksla 10 yaşında tanışan ve 12 yaşında Türkiye üçüncülüğü kazanan Celal Kuzu, "dezavantajlarını" sporla aşmaya çalışıyor.

Kayseri'de dezavantajlı bir bölgede hayatına devam eden Celal Kuzu, 2 yıl önce başladığı boks ile mutlu oluyor.

Babası 11 yıldır cezaevinde olan ve annesiyle de uzun süredir görüşmeyen Celal, babaannesi ve dedesiyle yaşıyor.

Vali Gökmen Çiçek'in başlattığı "Erdemlerimizle Varız (ERVA)" projesi kapsamında mahalleye açılan spor okuluna dedesi tarafından götürülen Celal, burada tanıştığı boks sporuyla hayatını yeniden şekillendirdi.

Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Celal, hayatına sporla yön vermek için mücadele ediyor.

"Ben de suça bulaşabilirdim"

Celal Kuzu, AA muhabirine, sporun kısa sürede hayatını değiştirdiğini söyledi.

Başarılı olabilmek için elinden geleni yaptığını belirten Celal, "Arkadaşlarımdan suça bulaşanlar ve alkol, sigara gibi kötü alışkanlıkları olanlar var. Spora başlamadan önce birkaç arkadaşım cezaevine girdi. Spora başlamasam ben de suça bulaşabilirdim." dedi.

Celal, sporla ilgilendiği için 11 yıldır birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesinin de mutlu olduğunu anlattı.

Hedefler koyarak ilerlediğini dile getiren Celal, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımla mahallede gezerken bu spor okulunun açıldığını görmüştüm. Kayıt olduktan sonra hocamla tanıştım ve boks branşında eğitim almaya başladım. Kayseri'de düzenlenen 3 organizasyonda birinci oldum. Daha sonra Aksaray'da düzenlenen iller arası şampiyonada da birinci oldum. Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Boks Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Bu başarımdan dolayı Sporcu Eğitim Merkezleri sporcusu olmaya da hak kazandım. Bu sporda büyük hedeflerim var. Milli bir sporcu olarak ülkemizi her platformda temsil etmek istiyorum."

"ERVA Projesi, savrulan birçok hayatın tutunacak dalı oldu"

Celal Kuzu'nun devam ettiği Yesevi ERVA Spor Kulübü'nün boks antrenörü Halil İbrahim Karaca, ERVA Projesi'nin önemine vurgu yaptı.

Projenin Kayseri'deki birçok gencin hayatına dokunduğunu aktaran Karaca, "ERVA Projesi, savrulan birçok hayatın tutunacak dalı oldu. Ne yapacağını bilmeyen birçok çocuğun yol göstereni oldu. Çocuğunu dış etkenlerden korumak isteyen ailelerin ise sığınacağı bir limanı oldu." ifadelerini kullandı.

"Telefonumda 'kuzum' diye kayıtlı"

Sporun Celal'in hayatını değiştirmesine değinen Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Celal'in hikayesini öğrenince bu boşluğu sporla doldurması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Celal, hayatının merkezine boksu yerleştirdi ve kısa sürede başarılara imza atmaya başladı. Celal, sarılacağı tek şeyin spor olduğunu anlayınca başarılı oldu. Spor, Celal'in annesi, babası, ailesi, işi, okulu oldu. Celal, benim telefonumda 'kuzum' diye kayıtlı. Celal benim kuzum ama ringlerin aslanı. Burası olmasaydı 200 sporcumuzdan çoğu suça bulaşabilirdi."

"Şu an gerçekten çok mutluyuz"

Dede Celal Kuzu, spor kulübünün açılmasında emeği geçen Vali Gökmen Çiçek ve hayırseverlere teşekkür etti.

Torununun 1 yaşından beri yanlarında kaldığını anlatan Kuzu, "Spora başlamadan önce arkadaş ortamı pek iyi değildi. Buraya başladıktan sonra eski arkadaşlarından birçoğuyla görüşmüyor. Şu an gerçekten çok mutluyuz. Spora başladıktan sonra hayatında her şey değişti." değerlendirmesinde bulundu.