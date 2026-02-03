Haberler

Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle FFDK'ya sevk edildi

Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle FFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:
Amedsporlu Çekdar Orhan, bu hafta oynan Amedspor - Adana Demirspor maçında attığı gol sonrasındaki sevincinde ''saç örme'' hareketi yaptığı için ideolojik propaganda yaptığı gerekçeyle PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Amedspor'da ideolojik propaganda yapması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

  • Çekdar Orhan, Adana Demirspor maçında attığı gol sonrası 'saç örme' hareketi yaptığı için ideolojik propaganda yapmakla suçlanarak PFDK'ya sevk edildi.
  • Amedspor, aynı maçta ideolojik propaganda yapıldığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
  • TFF, Amedspor'a daha önce ideolojik propaganda yapıldığı gerekçesiyle 802 bin lira para cezası vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan Amedspor-Adanademirspor karşılaşmasının disiplin sevklerini açıkladı.

'SAÇ ÖRME' GOL SEVİNCİ SONRASI PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Amedspor'un deneyimli futbolcusu Çekdar Orhan, Adana Demirspor maçında attığı gol sonrasındaki sevincinde 'saç örme' hareketi yaptığı için ideolojik propaganda yaptığı gerekçeyle PFDK'ye sevk edildi. Yapılan açıklamada, 'AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu ÇEKDAR ORHAN'nın aynı müsabakadaki "ideolojik propaganda yapması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.' denildi.

AMEDSPOR'A AYNI NEDENLE BİR CEZA DAHA

Öte yandan Amedspor'a geride bıraktığımız hafta "İdeolojik propaganda" yapıldığı gerekçesiyle 802 bin lira para cezası veren TFF, Amedspor'u aynı nedenle bir kez daha PFDK'ya sevk etti. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, "AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 01.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "ideolojik propaganda yapılması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.' ifadeleri yer aldı.

Cemre Yıldız
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Abi tamam da bunu neden takıma mal ediyorsunuz anlamadim? Hadi bir onceki konu takimin sayfasindan yapılmıştı. Ama bu bi oyuncunun bireysel sorumluluğundadır

