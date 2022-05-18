Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç'a destek: Şampiyonluklar tescil edilmeli - Haberler

Beşiktaş'ın tecrübeli başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için dün itibariyle başkan adaylığı için dosyalarını teslim etti. Çebi, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara açıklık getirdi.

"MALİ ANLAMDA YÖNETİM OLARAK BAŞARILIYIZ"

Basın toplantısındaki konuşmasına mali durum ile başlayan Çebi, "Borç 3.3 milyar TL iken, şu an 4,3 milyar TL olduğunu görüyoruz. Kur farkı ve faizlere 1,2 milyar ödedik. 4,5 milyar kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu rakamın artmaması, bir başarıdır. Gelirimiz 1,8 milyar TL, giderimiz 1,8 milyar TL'dir. Denk bütçeyi biz yakaladık. Geldiğimizde amatörlerde zarar 10 milyon euroydu. Şu anda zarar 2 milyon euro. Önümüzdeki sene tüm bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır. Kafamızdaki bonservis rakamlarını vermiyorlarsa, hiçbir genç oyuncumuzu satmayacağız. Gençler, parlamadılar falan yok. Hepsi parladı.'' dedi.

"TFF İSTİFA ETSİN"

Hakemlerle ilgili bağırdığınızda problemi çözebilseydiniz bugün halen bu problem olur muydu? Bir şeyin çözülebilmesi için gidip konuşacaksınız. Ben Beşiktaş'ın menfaatlerini korumam gereken yerde korudum. Bundan fazlası şova girer. Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren tahkim kurulu yeni sezonda yerinde olmaz. Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir."

"TFF BAŞKANI OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Çebi, TFF Başkan Adaylığı için, böyle bir düşüncesinin olmadığını belirterek, "Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım." dedi

"ALİ KOÇ'A SAYGIM VAR"

Başkan Çebi, Ali Koç ile ilgili söylediği sözler için ''Bütün ailelere ve başkanlara saygım var. O videoda arkadaki arkadaş 'Masaya yumruğunuzu vurun' dediği için ben 'Şaklabanlık yapmam' dedim. Ali Bey'e asla böyle bir cümle kurmam. Ali Koç'un sadece Beşiktaş maçından örnek vermesi beni zora sokabilecek bırakabilecek bir durum, ben bunu yanlış bulduğumu söyledim. Ali Koç zaten haksızlıklara, adaletsizliklere sesini yükselten bir arkadaşımız. Sadece bizim işimizi bize bırakmasını beklerdim.'' ifadelerini kullandı.

"TEKNİK EKİBİN ARKASINDAYIM"

"Valerien Ismael'in sonuna kadar arkasında duracağım, kararlıyım. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli. Hiçbirini ben göndermedim. Çalışmak istemeyenlerle yolları ayırdık. Domagoj Vida ile pazarlık yapıyoruz. Sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyi düşünmüyorum. Vida eğer maaşını düşürürse, kalabilir. Atiba'da eğer yabancı kuralında bizi zorlayacak bir durum olmazsa, kendisi de arzu ederse, yola devam etmeyi istiyoruz. Cenk Tosun bizim evladımız. Onunla ben görüştüm, görüşmeye de devam ediyorum. Ancak ücret konusunda aramızda çok fark var. Sevmek ayrı gerçekler ayrı. Kendi şartlarımda elbette gelmesini isterim.''

"1959 YILI ÖNCESİNDEKİ ŞAMPİYONLUKLAR TESCİL EDİLMELİ"

1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili soruya ise ''Bir kurala dayanıyorsa ve herkese eşit olarak uygulanıyorsa bence kabul edilmeli. Herkes için adil bir karar olacaksa neden olmasın?" yanıtını verdi.

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