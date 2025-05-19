ÇBK Mersin, Yunan Koç George Dikeoulakos ile Anlaştı

ÇBK Mersin, Yunan Koç George Dikeoulakos ile Anlaştı
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, Yunan koç George Dikeoulakos ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Dikeoulakos, önceki dönemlerinde önemli başarılar elde etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, Yunan koç George Dikeoulakos ile 2 yıllığına anlaştı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Organizasyonumuz, Slovenya Kadın Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü sürdüren ve geçen 4 sezon boyunca İtalya'nın köklü kulüplerinden Famila Schio'yu çalıştırarak son derece başarılı bir dönem geçiren tecrübeli Yunan koç George Dikeoulakos ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kadın basketbolunun ve EuroLeague Women'ın önemli isimlerinden biri olan Dikeoulakos, Famila Schio'da geçirdiği 4 sezonda; 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası Şampiyonluğu, 2 İtalya Süper Kupası, EuroLeague Women Üçüncülüğü başarıları elde etmiştir. Yeni başantrenörümüz George Dikeoulakos'a kulübümüze hoş geldiniz diyor, görevinde kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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