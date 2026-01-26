TKBL: Melikgazi Basket: 68 ÇBK Mersin: 98
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yapılan maçta ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basket takımını 98-68 mağlup etti. Müsabaka, Kadir Has Salonu'nda gerçekleşti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KKBL) maçında Melikgazi Kayseri Basket ile ÇBK Mersin karşılaştı. Müsabaka 98-68 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Hakan Çoban, Burak Pehlivan, Furkan Keseatar
Melikgazi Kayseri Basket: Merve Arı (16), Doğa Adıcan, Charli Coller (16), Crystal Dangerfield (19), Merve Uygül (6), İdil Türk (3), Feray Dalkılıç (6), Cansu Çolakoğlu (2)
ÇBK Mersin: Sinem Ataş (3), Asena Yalçın (11), Alina Yahupova (17), Esra Ural Topuz (3), Laura Juskaite (11), Büşra Akbaş (4), Kennedy Burke (11), Luisa Christine Geiselsöder (14), Eslem Güler (11), Egle Sventoraite (8), Ayşenaz Harma (5)
Periyotlar:
1.Periyot: 10-31 (ÇBK Mersin)
Devre: 27-53 (ÇBK Mersin)
3.Periyot: 49-77 (ÇBK Mersin)
5 faul alan: Charli Coller (Melikgazi Kayseri Basket) - KAYSERİ