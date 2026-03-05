Haberler

ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''

ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''
Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'de forma giyen ABD'li oyuncu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçerek "Beren" adını aldı. Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan Burke, Amerika'nın en büyük potansiyellerinden biri olarak görülüyordu.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li oyuncusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçip "Beren" adını aldı.

VALENTINE BURKE TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Burke'nin Türk vatandaşı olduğu duyuruldu.

'' BEREN'' İSMİNİ ALDI

Paylaşımda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Mersin ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Burke'nin "Beren" adını aldığı ifade edildi.

WNBA'DE ŞAMPİYONLUĞU VAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna dahil edilen Burke, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol, 2024-2025'de OGM Ormanspor forması giymişti.

AMERİKA'NIN EN BÜYÜK POTANSİYELLERİNDENDİ

Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan Burke, Indiana Fever, Seattle Storm ve Washington Mystics takımlarında da ter dökmüş, kariyerinin ilk yıllarında Amerika'nın en büyük potansiyellerinden biri olarak görülmüştü.

