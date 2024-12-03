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ÇBK Mersin, 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazanmak İstiyor

ÇBK Mersin, 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazanmak İstiyor
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ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet ile karşılaşacakları 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez zafere ulaşmayı hedefliyor. Başantrenör Victor Lapena ve takım kaptanı Asena Yalçın, maç için iyi hazırlandıklarını belirtti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i yenip ikinci kez mutlu sona ulaşmayı istiyor.

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada sahibini bulacak.

Mersin ekibi, 2022'de sarı lacivertlileri yenip ilk kez kazandığı kupayı bir kere daha müzesine götürmeyi hedefliyor.

Lapena: "Oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor"

ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena, AA muhabirine, maça iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Takımın müsabaka için kenetlendiğini belirten Lapena, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyız. Benim için çok özel bir an. Herkesin de bu anı beklediğine eminim. Takımın enerjisi her zaman yüksek ve onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız için de harika olacak. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Onlar her zaman bu tarz önemli maçlarda yarışmaya hazır. Ankara'da güzel bir atmosfer yakalarsak Fenerbahçe'yi yenebiliriz."

Lapena, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ancak iyi performans sergileyeceklerine inandığını anlattı.

Yalçın: "Kupayı Mersin'e getirmek istiyoruz"

Takım kaptanı Asena Yalçın, kupa maçlarının her zaman farklı motivasyonla oynandığına dikkati çekti.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Asena, "Şansımızın olduğu bir maç. Kupayı Mersin'e getirmek istiyoruz. İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz ve maça hazırız." dedi.

Eski takımına karşı oynayacak Yvonne Anderson da Fenerbahçe'nin gücünün farkında olduklarını belirterek, "Rakibimiz hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılı. Biz de maça hazırız. Başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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