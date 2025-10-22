Haberler

Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarı 0-0 Beraberlik

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir ilk yarıyı golsüz beraberlikle tamamladı. Maçta her iki takım da birçok fırsattan yararlanamadı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Gökhan Barcın

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Buljubasic, Emrecan Bulut, Sowe

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Deniz Türüç, Kemen, da Costa, Shomurodov???????

Sarı kartlar: Dk. 30 da Costa, Dk. 38 Ebosele ( Başakşehir ), Dk. 40 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarıyı 0-0 berabere bitti.

15. dakikada Kemen'in ceza sahasının sol çaprazında kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

21. dakikada Berat Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

32. dakikada Hojer'in sol çaprazdan çektiği şutta top savunmadan döndü. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Laci'nin şutunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı.

37. dakikada Zegiri'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Muhammed Şengezer parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
