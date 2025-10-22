Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarı 0-0 Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir ilk yarıyı golsüz beraberlikle tamamladı. Maçta her iki takım da birçok fırsattan yararlanamadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Gökhan Barcın
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Buljubasic, Emrecan Bulut, Sowe
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Deniz Türüç, Kemen, da Costa, Shomurodov???????
Sarı kartlar: Dk. 30 da Costa, Dk. 38 Ebosele ( Başakşehir ), Dk. 40 Zeqiri (Çaykur Rizespor)
15. dakikada Kemen'in ceza sahasının sol çaprazında kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
21. dakikada Berat Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
32. dakikada Hojer'in sol çaprazdan çektiği şutta top savunmadan döndü. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Laci'nin şutunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı.
37. dakikada Zegiri'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Muhammed Şengezer parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.