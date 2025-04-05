Çaykur Rizespor ve Net Global Sivasspor İlk Yarısında Beraberlik İle Ayrıldı

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan Akbulut

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Berkay Özcan, Jurecka, Varesanovic, Zeqiri, Sowe

Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Bekir Turaç Böke, Charisis, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.

29. dakikada Çaykur Rizespor atağında Hojer, sol kanatta yaptığı ortada altıpas içerisinde Sowe'yi buldu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural,meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Zeqiri sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi. Son çizgide yerden çevirdiği topu Sowe'nin gelişine yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu ayaklarıyla kurtardı. Atağın devamında defans, dönen topu kornere uzaklaştırdı.

32. dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topu kontrol eden Taha Şahin, ceza sahası içerisinde Sowe'yi topla buluşturdu. Sowe'nin vuruşunda, kaleci bir kez daha meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada gelişen Net Global Sivasspor atağında Bekir Turaç Böke sağ kanatta kontrol ettiği topu penaltı noktasında bulunan Manaj'a gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.