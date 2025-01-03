Üye Girişi
Haberler
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
Erdoğan'dan Necip Fazıl'lı Ayasofya mesajı: Bize nasip oldu
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşları durmadı
3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş 1-1 Eşitlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş 1-1 Eşitlikle İlk Yarıyı Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarıda karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Rizespor'un golünü Alikulov, Beşiktaş'ın golünü ise Muçi kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Varesanovic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Ali Sowe'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'un vuruşunda top kaleci Mert'ten dönerek yeniden Sowe'nin önüne düştü. Sowe'un Varesanovic şutunu çekti top dışarı çıktı. 18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un vuruşunda kaleci Mert topu uzaklaştırdı.

39. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Alikulov'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45+3. dakikada Hadziahmetovic'in geri pasında topu kapan Muçi'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Yedekler: Canberk Yurdakul, Casper Hojer, Papanikolaou, Benhur Keser, Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Muhammed Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha Sanuç (Emirhan Topçu dk. 41), Zainutdinov, Al-Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Joao Mario, Masuaku, Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Alikulov (dk. 39) (Çaykur Rizespor), Muçi (dk. 45+3) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Mithat (Çaykur Rizzespor), Uduokhai (Beşiktaş) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
img

Erdoğan'dan Necip Fazıl'lı Ayasofya mesajı: Bize nasip oldu
img

THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Kara Kartal Rize'de de kayıp
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var

Son Dakika Haberleri

Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak? Levent Barbaros Hayrettin Paşa camii nerede, nasıl gidilir (Ferdi Tayfur)? Barbaros Hayrettin Paşa camii kaç kişilik? Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rizespor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Avukat maaşı kaç TL oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL? Araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu? Juventus Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL? teknisyen maaşı kaç TL oldu? 2025 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? mühendis maaşı kaç TL oldu? 2025 hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? hemşire maaşı kaç TL oldu? 2025 doktor maaşı ne kadar, kaç TL? doktor maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.