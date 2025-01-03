Çaykur Rizespor ve Beşiktaş 1-1 Eşitlikle İlk Yarıyı Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarıda karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Rizespor'un golünü Alikulov, Beşiktaş'ın golünü ise Muçi kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Varesanovic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Ali Sowe'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'un vuruşunda top kaleci Mert'ten dönerek yeniden Sowe'nin önüne düştü. Sowe'un Varesanovic şutunu çekti top dışarı çıktı. 18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un vuruşunda kaleci Mert topu uzaklaştırdı.
39. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Alikulov'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45+3. dakikada Hadziahmetovic'in geri pasında topu kapan Muçi'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe
Yedekler: Canberk Yurdakul, Casper Hojer, Papanikolaou, Benhur Keser, Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Muhammed Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Altin Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha Sanuç (Emirhan Topçu dk. 41), Zainutdinov, Al-Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Joao Mario, Masuaku, Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Goller: Alikulov (dk. 39) (Çaykur Rizespor), Muçi (dk. 45+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Mithat (Çaykur Rizzespor), Uduokhai (Beşiktaş) - RİZE