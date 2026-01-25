Corendon Alanyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Uzun bir aradan sonra, aslında Eyüp maçı sonrası bayağı bir ara evimizden uzak kalmıştık. Evimizde oynadığımız ilk müsabakaya tamamen kazanma parolasıyla hazırlandık ve çıktık. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Tabii teknik olarak değerlendirmek lazım. Genelde teknik konuşan bir insanım ama maçın 5'inci dakikasında görülen kırmızı kart, oyunun teknik analizini çok farklı bir yere götürdü. Bize göre çok haksız olan, Ali Hoca'ya göre ise doğru olduğunu düşündüğü bir kırmızı kart oyunun bütün dengesini değiştirdi. Ondan sonraki süreçte birinci bölgede genel olarak iyi durduğumuzu düşünüyorum. Çocuklar taktiksel sadakatin dışına çıkmadılar. Çok da pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Nitekim 42'de, bu sefer bizim yakaladığımız geçişte tartışmaya hiç açık olmayacak bir pozisyonla, ikinci sarıdan sonra oyun 10'a 10'a döndü. Belki eleştirileceğimiz, üzerinde düşünmemiz gereken bölüm 45'le 60 arasıdır. 10'a 10'luk oyunda, istediğimiz o rüzgarı arkamıza aldığımız bölümde daha iyi durup daha iyi geçişler yapmamız lazımdı. Onu başaramadık" diye konuştu.

'1-1 BİZİ MUTLU ETMEDİ'

Oyunun ruhunun daralmaya başladığını düşündüğünü ifade eden Uçar, "Özellikle değişikliğin de etkisiyle beraber Augusto sakatlanıp Valentin girdikten sonra oyunun genelinde ciddi geçişler yakaladık. Birinde Laci'yle golü bulduk ama şimdi tekrar Ali Hoca'yla da konuştuğumda oradaki pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi. Ben artık oyunun ruhunun daralmaya başladığını düşünüyorum. Pozisyonun bir metre falan olduğunu söylüyor, itirazım yok. Acaba orada olmasa savunma oyuncusu o topa dokunur mu dokunmaz mı, genel yorumu insanlara bırakıyorum. 1-1 bizi mutlu etmedi, çok net; ne beni ne oyuncularımı. Ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden, özellikle 11'e 10 oyundaki taktiksel sadakatten genel olarak memnunum. Ondan dolayı tebrik ediyorum. Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil, kabul ediyorum; ama devam edeceğiz. Çok mücadele edeceğiz, çok isteyeceğiz. Bundan sonraki süreçte, ligin ikinci yarısında hem oynadığı oyunla keyif veren hem de kimseye karşı oyun olarak kaybetmeyen bir Rizespor izletmek en büyük arzumuz. Alanyaspor'u da bu puanlarından dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

JOAO PEREIRA: 11'E 10 DEĞİL, 10'A 10 DAHA İYİ OYNADIK

Maç değerlendirmesinde Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, sayıca üstünken yapılmaması gereken her şeyi yaptıklarını söyleyerek, "Maça rakibimizin çok hızlı bir şekilde 10 kişi kalmasıyla başladık. Ancak bu avantajlı durumda yapmamamız gereken ne varsa takım olarak hepsini yaptık. Bir kişi fazla oynadığınızda daha hızlı, daha agresif olmanız; daha fazla orta yapıp bire birde etkili olmanız gerekir. Biz ise tam tersine çok yavaş ve agresiflikten uzak bir oyun sergiledik. Siz oyunu bu kadar yavaşlattığınızda, rakibiniz de maçı çevirebileceğine inanmaya başlıyor. Devre arasında oyuncularıma neyi yanlış yaptıklarını açıkça anlattım. İlginçtir ki, 10'a 10 kaldığımız anlarda 11'e 10 olduğumuz süreden çok daha iyi bir performans sergiledik. İkinci yarıda Güven, Juan ve Joe ile net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Rize ise kendi hatamızdan kaynaklanan bir pozisyonu gole çevirdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Yine de son ana kadar mücadeleyi bırakmadık, oyuna giren arkadaşlarımızın katkısıyla beraberliği yakaladık. Sonuçtan mutlu değilim ama bir puan bir puandır" ifadelerini kullandı.