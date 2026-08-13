Haberler

Rizespor, Umut Erdem'i 3 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Umut Erdem'i transfer ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Umut Erdem'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Umut Erdem ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'dan transfer edilen Umut Erdem, kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç milli takımlarda da forma şansı bulan yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon oynadığı Manisa Futbol Kulübü'nde 30 maça çıkmıştı. Yeni transferimiz Umut Erdem'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini ağırlıyor! Masada 5 konu var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular

İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı

Rüzgar alevleri büyüttü! Yangın TEM'e sıçradı
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu