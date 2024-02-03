Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yermişken
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Cebrail Karayel, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Ndao, Ethemi
Sarı kart: Dk.45+1 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ilk yarısı, 0-0 tamamladı.
13. dakikada sağdan hareketlenen Benhur Keser'in ceza sahası içerisine girdikten sonra arka direğe ortasında, Varesanovic'in sol çaprazda göğsü ile kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
17. dakikada savunmanın arkasına iyi hareketlenen Guilherme'nin sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra, penaltı noktası üzerine pasında, Prip'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kale çizgisi üzerinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
21. dakikada Prip'in sağdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Cicaldau'nun şutunda iyi uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu çıkarmayı başardı.
26. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ortasında, savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Benhur Keser'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.