Recep Uçar: Maçın hakkı beraberlikti

Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Recep Uçar, maçın değerlendirmesini yaparak, daha net pozisyonlara girdiklerini ancak gol atamadıklarını belirtti.

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İki tarafın da çok üretken olmadığı bir maçtı. Maçta daha net pozisyonları biz kaçırdık diyebilirim. Pozisyonlara baktığımızda maçın hakkı beraberlikti" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Recep Uçar, "Buraya aslında iyi bir sonuç alarak devreye mutlu girmek için gelmiştik. Planladığımız oyunu özellikle ilk yarıda yansıtamadık. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlarla aslında 1 puanla dönmek istiyorduk. Üçüncü bölgeye kadar gittik, iyi şutlarımız oldu. Yeteri kadar sonuca yönelik işler yapamadık. İçeride oynadığımız Eyüpspor maçındaki kadar üretken oynayamadık. Golü bulamadık. Maçta bizim daha çok pozisyona girdiğimiz dakikalarda gol yedik. İki tarafın da çok üretken olmadığı bir maçtı. Maçta daha net pozisyonları biz kaçırdık diyebilirim. Pozisyonlara baktığımızda maçın hakkı beraberlikti" ifadelerinde bulundu.

'GERÇEKÇİ OLMAK GEREKİRSE 1 PUAN ALABİLİRDİK'

Beşiktaş maçından ders çıkaracaklarını ifade eden Uçar, "Yediğimiz gol sonrası değişiklikler yaptık. Yine golü bulmak için çalıştık. Gerçekçi olmak gerekirse 1 puan alabilirdik. Maçın tamamında 1'e 1 i iyi oynadık. Buradan daha farklı dönmeyi hayal ediyorduk. Çıkaracağımız dersler var. Devre arasında yapacağımız çalışmalarla performansımızı yukarı çıkartıp arzu ettiğimiz puanları almak için çabalayacağız. Sergen hocayı ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

