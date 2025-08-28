Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı'yı Transfer Etti

Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı'yı Transfer Etti
Çaykur Rizespor, Bodrum FK'dan ayrılan deneyimli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyalı, A Milli Takım'da 9 maçta forma giydi.

Çaykur Rizespor deneyimli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla Trendyol Süper Lig'de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı, Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Sağlık taraması ve resmi işlemleri tamamlanan deneyimli orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Deneyimli oyuncu sözleşme imzalamasının ardından takımla ile birlikte çalışmalara başladı.

9 kez A Milli Takım forması terletti

18 kez A Milli Takım kadrosuna davet edinen Taylan Antalyalı 9 kez ay-yıldızlı formayı giydi. 45 kez ise alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti. - RİZE

