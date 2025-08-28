Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Taylan Antalyalı ile iki sezonluk anlaşıldığı belirtilerek "Geçtiğimiz sezon Sipay Bodrum FK formasıyla Trendyol Süper Lig'de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı kendisini 2 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Deneyimli oyuncunun takımla çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada,"Taylan Antalyalı, 18 kez A milli takım kadrosuna davet edildi ve 9 kez ay yıldızlı formayı giydi. 45 kez ise alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti. Yeni transferimiz Taylan Antalyalı'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.