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Çaykur Rizespor Taraftarıyla Buluştu

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı. Yeşil-mavili taraftarlar, tezahüratlarıyla takıma moral verdi. Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Kulüp Başkan Vekili Adnan Er, yeni sezonun heyecanlı geçeceğini ve başarıya odaklandıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, taraftarıyla buluştu.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenmanın ardından taraftarlar, stada alındı.

Yeşil-mavili taraftarlar, tezahüratlarıyla takıma moral verdi.

Meşale de yakan taraftarlar, teknik direktör Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Kulüp Başkan Vekili Adnan Er, burada gazetecilere, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Geçen sezonu başarılı olarak geçirdiklerini ifade eden Er, "Yeni futbolcularla beraber yeni sezonun çok daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Herkeste bir heyecan var. Seyirciler çok heyecanlı. Herkes başarıya odaklı. Bunun da neticesinde Avrupa'ya gideceğimize inanıyorum. Herkes böyle düşünüyor." dedi.

Er, birkaç transfer daha yapacaklarını dile getirerek, "Sahamızı da yeniledik. Türkiye'nin en iyi statlarından biri olacağız. Başarıyı üstüne koyunca yeni sezonda ilk beşe girerek bunu taçlandıracağız. Herkese hayırlı olsun. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig İlhan Palut Başakşehir Rizespor Çaykur Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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