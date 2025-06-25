Çaykur Rizespor Stadında Çim Koruma Önlemi

Çaykur Rizespor stadında zeminin yağmurun ardından doğan güneş ile oluşan nemden korunması için üst kısma branda ile önlem alındı.

Geçtiğimiz yıl büyük bir tadilattan geçen Çaykur Rizespor'un stadında zemin hibrit çim ile döşendi. Zemini sürekli tartışma konusu olan statta yapılan yenilik sayesinde bu durum gündemden düşmüştü. Kaliteyi korumak isteyen Çaykur Rizespor yönetimi ise ilginç bir yönteme başvurdu. Yağmurun ardından doğan güneş nedeniyle statta oluşan nem çimin çürümesine neden oluyor. Direkt vuran güneş ışınlarının çime değmemesi için çalışma başlatan kulüp yönetimi stadın üzerine 36 adet branda çekti. Statta aynı zamanda kurulan fanlar sayesinde hava sirkülasyonu da sağlandı. Böylelikle çimin sıcaklığı ortalama 10 derece aşağıya düşürülmüş oldu. Sporcuların sağlığı açısından çimin kalitesinin korunması için atılan bu adım sayesinde ise çim yağmurun ardından doğan güneş ve etkilerinden korunmuş oldu.

Çaykur Rizespor As Başkanı Fatih Kızıltan, geçtiğimiz yıl yenilenen çim zeminin korunması adına böyle bir adım attıklarını dile getirerek, "Futbolda çim kalitesi; oyuncu sağlığını, oyun kalitesini ve maçın performansını doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Bu bağlamda geçen yıl yaklaşık 1 milyon 257 bin Euro yatırımla çimin altyapısını, çim zeminini tamamen değiştirdik. Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan ilimizde stadın zeminini korumak adına yaz tedbirlerini uygulamaya koyduk. Gördüğünüz üzere şu anda yaklaşık olarak vinç yardımıyla 36 tane gölgelendirme sistemi kurduk. Bu sistemin en büyük avantajı, yaz döneminde yaklaşık 10 derecelik bir fark oluşturuyor. Aynı zamanda yağmurlu havalarda hızlı bir şekilde katlanabiliyor. Aynı zamanda da güneşin açısına göre şekil değiştirebiliyor. Dolayısıyla stadımızı bu şekilde korumuş oluyoruz. Yaz güneşinin de aşırı sıcak, aşırı güneş çimde kurumaya ve yanmaya sebep oluyor. Aynı zamanda da aşırı nem çimde çürümeye sebep oluyor. Dolayısıyla gölgelendirme sisteminin esas amacı güneşten stat zeminini korumak" ifadelerini kullandı. - RİZE