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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ettiği maçta ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Halil Akbunar'ın golüne Gaich, Benhur Keser ve Varesanovic'in golleriyle cevap veren Çaykur Rizespor, galibiyete uzandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich

Siltaş Yapı Pendikspor : Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Midtsjö, Thuram, Halil Akbunar, Ahmed Hassan

Goller: Dk. 9 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor ), Dk. 16 Gaich, Dk. 41 Benhur Keser, Dk. 45+1 Varesanovic (Çaykur Rizespor ),

Sarı Kartlar: Dk. 23 Welinton, Dk. 45+1 Vukovic (Siltaş Yapı Pendikspor )

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

9. dakikada Pendikspor öne geçti. Savunmanın hatasında Lusamba'nın derinlemesine pasına iyi hareketlenen Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdikten sonra sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 0-1.

16. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Topu uzaklaştırmakta ağır davranan savunmanın hatasından yararlanan Gaich'in ceza yayı üzerinde iki oyuncudan kurtulduktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür'ün solundan ağlarla buluştu: 1-1.

41. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü yakaladı. Muhammet Taha Şahin'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Benhur Keser, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra önde olan kaleci Burak Öğür'ün üzerinden aşırtarak topu filelere gönderdi: 2-1.

45+1. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Benhur Keser'in ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic, sol ayak içi plase ile ön direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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