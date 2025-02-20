Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda takım, taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi. Öte yandan sakatlığı bulunan Eray, takımdan ayrı çalıştı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik ağırlıklı idman yapıldı.
Öte yandan sakatlığı bulunan Eray takımdan ayrı olarak çalıştı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor