Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İstanbul'da kabus yeni başlıyor! Uzmanlardan yarın için kritik çağrı
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda takım, taktik ağırlıklı idman gerçekleştirdi. Öte yandan sakatlığı bulunan Eray, takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik ağırlıklı idman yapıldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Eray takımdan ayrı olarak çalıştı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti
img

e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
img

Derbi günü İstanbul'a geliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e olay mektup
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.