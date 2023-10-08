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Çaykur Rizespor - Samsunspor Maçı İlk Yarı Beraberlikle Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Mithat Pala'nın kırmızı kart görmesiyle Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Samsunspor'un atağında topla ilerleyen Fofana ceza sahasının hemen dışında kaleci ile karşı karşıya kaldığı sırada, Mithat Pala'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in VAR'ı incelemesi sonucu Mithat Pala, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

13. dakikada Soner Aydoğdu'nun direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jonjo Shelvey'in şutunu kaleci Okcan Kocuk kurtardı.

22. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine kadar giren Soner Gönül'ün vuruşunu kaleci Gökan Akkan kurtardı.

45+1. dakikada Samsunspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın sert vuruşunu Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çıkarttı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık Samet Çavuş

Çaykur Rizespor: Gökhan, Halil İbrahim, Emirhan, Attilla, Benhur, Jonjo, Eray, Minchev, Mithat, Gustavo, Varesanovic

Yedekler: Zafer, Alikulov, Hojer, Seyfettin Anıl, Alberk, Janne-Pekka, Gaich, Olawoyin, Mame Mor, Altin

Teknik Direktör: İlhan Palut

Yılport Samsunspor: Okan, Soner Gönül, Drongelen, Yunus, Mickael, Fofana, Zeki, Soner Aydoğdu, Emre, Holse, Dimata

Yedekler: Jakub, Alim, Lubo, Olivier, Flavien, Kingsley, Muhammed, Osman, Marius, Gaetan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sarı Kartlar: Mickael Sylvain, Dimata (Samsunspor)

Kırmızı kart: Mithat Pala (dk. 12) (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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