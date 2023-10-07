Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Samsunspor ile resmi maçlarda 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Rizespor 14 galibiyet alırken, Samsunspor 16 galibiyet elde etti.

Çaykur Rizespor, Samsunspor ile 45. kez karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Samsunspor ile resmi maçlarda 45. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor yarın saat 13.30'da sahasında Samsunspor ile mücadelede edecek. Ligde ilk 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-mavililer, topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Rizespor geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla mağlup oldu.

45. randevu

Çaykur Rizespor ile Samsunspor, bugüne kadar 44 kez resmi maçlarda rakip oldu. Söz konusu maçlarda yeşil-mavililer 14 galibiyet alırken, Samsunspor ekibi ise 16 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasında 14 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Rizes 39 gol atarken, Samsun ise 52 gol kaydetti.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Çaykur Rizespor - Samsunspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - RİZE