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Çaykur Rizespor, Samet Akaydin ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek yeni yolculuğunda başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samet Akaydin'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu olarak verdiğin mücadele, ortaya koyduğun emek ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler." denildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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