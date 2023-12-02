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Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'i mağlup etti

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, RAMS Başakşehir maçının ardından takımının isteği ve arzusunun karşılığını sahada aldıklarını belirterek, iç sahada taraftarlarına galibiyet yaşattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, RAMS Başakşehir maçının ardından, "Beni sevindiren takımın isteği ve arzusunun karşılığını sahada almaları. İç sahada taraftarımıza galibiyet yaşattığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlhan Palut, "Biz de sahada cesurca yer aldık. Maça arzulu başladık. Beşinci dakikada defalarca çalıştığımız rakip aksiyonundan gol yedik. Devam edip skor avantajını yakaladık. İlk yarın sonuna kadar rakibi sahamızda kabul ettik. Bu bizim için iyi değildi. İlk yarı biterken bireysel bir gol yedik. Böyle bir gol yememeliydik. Topa sahip olduk. Rakibin duran toptan bulduğu pozisyonlar vardı. Beni sevindiren takımın isteği ve arzusunun karşılığını sahada almaları. İç sahada taraftarımıza galibiyet yaşattığımız için mutluyuz. Tabii oyun olarak daha iyi savunma yapabilirdik. Bize kalan ders daha iyi savunma yapma gerekliliğimiz" diye konuştu.

"Neden Başakşehir'in veya Rizespor'un kazanmasını istesin bir hakem"

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın itiraz ettiği pozisyonu da değerlendiren Palut, pozisyonu kendisinin henüz izlemediğini ifade ederek, "Maçta pozisyonlara dönüp bakmak istemiyorum. Bunun teknik adama faydası olduğunu düşünmüyorum. Maçın içinde devamında kalmam lazım. İnşallah penaltı değildir. İnsan şuna üzülüyor; penaltı işte, bunu nasıl vermezsin. Üstüne bir de seni çağırdı ve görmedin. Seyrettin, bir daha nasıl vermezsin. İnsanı geren bir durum. Hakemin pozisyon hataları yapabildiğini, yaptığın gördüm. Burada art niyet aramıyorum. Neden Başakşehir'in Rizespor'un kazanmasını istesin bir hakem. Bunu tamamen sportif hakem performansı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların ve teknik direktörlerin her türlü eleştiriye açık olduğuna ve göğüs gerdiğine değinen Palut, "Maçı kaybetsek, 'Bu neden oynamadı? Neden geriye çektiniz takımı?' gibi bir sürü eleştirinin odak noktası biz teknik adamlar olabilirken, 'Böyle penaltı mı, kırmızı kart mı olur?' bizim diyemememiz son derece düşündürücü. Bıraksınlar pozisyonlar hakkındaki fikirlerimizi söyleyebilelim. Teknik adamların omuzundaki yükü görüp biraz daha tolere edilebilmeli" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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