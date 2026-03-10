Çaykur Rizespor camiası iftarda bir araya geldi

Çaykur Rizespor camiası Ankara'da ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında buluştu.

Başkentteki bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un yanı sıra yöneticiler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan İbrahim Turgut, "Evvela bu mübarek ramazan gününde iftarımızı bizimle paylaştığınız ve davetimize icabet ederek buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Yola çıkarken sadece saha sonuçlarına odaklanmadık. Futbol dışında birlik, beraberlik, barış ve kardeşliği de önemsedik. Tüm takımlarla kardeş olmayı, Türk futbolunun başarısı için öz kaynaşmayı hedefledik. Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle iyi bir noktaya geldik. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Bu yolda bizlere destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Osman Bakanımıza, Sayın Kemal Bakanımıza, Sayın Hayati Yazıcı'ya ve tüm büyüklerimize şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından Turgut, Gürlek, Memişoğlu ve Yazıcı'ya 53 numaralı forma takdim etti.