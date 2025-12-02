Atko Grup Pendikspor: 6-1
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda Çaykur Rizespor, evinde Atko Grup Pendikspor'u 6-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçta Samet, Mithat, Mihaila, Olawoyin, Augusto ve Taha'nın golleriyle rakibini farklı bir skorla geçti.
Mehmet Can PEÇE/RİZE,
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz.
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem, Mithat, Alikulov, Samet(Dk. 79 Mosci), Hojer(Dk. 57 Taha), Taylan, Olawoyin(Dk. 58 Buljubasic), Laçi, Mihaila(Dk. 64 Emrecan), Augusto, Sowe(Dk. 64 Halil).
ATKO GRUP PENDİKSPOR: Deniz, Soldo, Berkay(Dk. 46 Bekir), Berkay, Yiğit, Erdem(Dk. 61 Kitsiou), Furkan, Mesut(Dk. 76 Enis), Denic, Hamza(Dk. 61 Wilks), Ahmet(DK. 61 Clarke), Thuram.
GOLLER: Dk. 15 Samet, Dk. 25 Mithat, Dk. 32 Mihaila, Dk. 48 Olawoyin, Dk. 50 Augusto, Dk. 82 Taha (Çaykur Rizespor ) - Dk. 87 Clarke ( Pendikspor )
SARI KART: Augusto, (Çaykur Rizespor )
Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda evinde Atko Grup Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.
15'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Mithat'ın havadan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde yükselen Samet, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.
25'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Mihaila'nın sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu Mithat düzgün vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.
32'nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Samet'in derinlemesine pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mihaila'nın rakibi geçerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
48'inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 4'e yükseltti. Alikulov'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasında topu kontrol eden Olawoyin, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.
50'inci dakikada Çaykur Rizespor 5'inci golü buldu. Mithat'ın savunma arkasına gönderdiği pasında ceza sahasında topla buluşan Augusto, meşin yuvarlağı kalecinin bacak arasından ağlara gönderdi: 5-0.
82'nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Sol kanattan Mithat'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte ayağıyla dokunan Taha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0.
87'nci dakikada Pendikspor golü buldu. Thuram'ın ceza sahası sağ çaprazında kaleye gönderdiği sert şut kaleci Erdem'den sekti. Kale sahasında Clarke önünde bulduğu topu, ayağıyla ağlara gönderdi: 6-1.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 6-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla yeşil-maviler adını bir üst tura yazdırdı.