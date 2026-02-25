İbrahim Turgut: "Gönül ister ki maçlar adaletle yönetilsin. Ama bu konuda içimiz yanıyor"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, "Maçlar gönül ister ki böyle olmasın, gönül ister ki hak eden kazansın, gönül ister ki herkes emeğini karşılığını alsın, gönül ister ki adaletle yönetilsin. Ama bu konuda içimiz yanıyor" dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve yönetimi iftar programı kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek Kasımpaşa maçı, kulüp vizyonu ve Çaykur Rizespor'un ligdeki konumu hakkında açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor'un hakem hataları nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Başkan Turgut "Rizespor'un zerre kadar hakkından vazgeçmiş, bırakmış, peşini takip etmiyor değiliz. Kanımızın son damlasına kadar bu armanın, bu kulübün hakkını savunuruz. Hakem hataları çok muzdarip olduğumuz, çok içimizi yakan, ülke futboluna, verilen emeklere, bunca uğraşlara çok zarar veren bir durum. İstemediğimiz olaylar var. Hele hele bu sene malum maçlarda çok bariz şekilde meydana geldi. İçerisinde bulunduğumuz şartlar, içerisinde bulunduğum konjonktür ve futbolun yasalarının verdiği imkanın en üst seviyesinde bunu takip ediyoruz. Şuna herkes emin olsun ki; edilebilecek ne varsa sonuna kadar bunu biz zaten yapıyoruz. Gönül ister ki böyle olmasın, gönül ister ki hak eden kazansın, gönül ister ki herkes emeğini karşılığını alsın, gönül ister ki adaletle yönetilsin. Ama bu konuda içimiz yanıyor. Peşini bırakmadık, takipçisiyiz ve sonuna kadar da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Rizespor bizim aşkımız, bizim sevdamız, bizim tutkumuz"

Çaykur Rizespor'un hak ettiği veya taraftarın istediği konumda olmadığının farkında olduklarını ifade eden Turgut, "İstemediğimiz, yapamadığımız veya maruz kaldığımız şeylerden ötürü Rizespor istenilen yerde değil. Biz Rizespor'u her zaman gönlümüzün en üstüne koyduğumuz gibi fikstürün de en üstünde görmek isteriz, en başarılı olmasını isteriz. Rizespor bizim aşkımız, bizim sevdamız, bizim tutkumuz. Bu farklı bir tutku. Bu bir başarı almayla, fikstürde üst sırada olmayla iliği bir tutku değil. Bu Rize'nin birliğiyle, beraberliğin, Rizeli olmanın, bu şehirde yaşamanın, bu toprakların suyunu içmenin, bu topraklara basmanın insana vermiş olduğu bir haz. Bizler isteriz ki Rizespor en üst noktada olsun. Rizespor gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz noktada değil. Allah'ın izniyle bir çıkıştayız, iyiye gidiyoruz. İnşallah daha iyiye de gideceğiz" dedi.

"İlhan hocamız çok değerliydi"

Sezona Teknik Direktör İlhan Palut ile başlayan Çaykur Rizespor'un Recep Uçar ile devam etmesini kan değişimi olarak ifade eden Turgut, " Hoca değişikliği oldu. Bazen kan değişikliği gerekli olabilir. Gidenin arkasından asla kötü diyemeyiz. Hele de seviyorsak, kıymet veriyorsak. İlhan hocamız çok değerliydi. Ama bu demek değildir ki sevdiğimiz insanlarla hep çalışalım. Bazı şeylerin miadı dolmuştur. İlhan hocamızın da öyle bir isteği oldu. Bir kan değişikliği oldu. Recep Hocamız da çok kıymetli bir hoca. Çok sevdiğimiz değerli bir insan. Recep hocamızla da inşallah daha iyi günlere, daha başarılı maçlara doğru gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir maçta 'Zaten kaybettik, bırakalım' demiyoruz"

Çaykur Rizespor'un her maçta olduğu gibi Kasımpaşa maçına da galibiyet parolası ile çıkacağının altını çizen Turgut sözlerine şöyle devam etti: "Kasımpaşa maçına mutlak kazanmak için çıkacağız. Sadece Kasımpaşa değil bütün maçlara biz kazanmak için çıkıyoruz. Hiçbir maçta 'Zaten kaybettik, alamayız, bırakalım' demiyoruz. Bu hem Rizespor'a hem Rizeli'ye yakışmaz. Biz her zaman mutlak galibiyet için, mutlak zafer için maça çıkarız. Allah'ın izniyle bütün Rizeliler hep beraber Rizespor'u, Rizespor sevdasını daha yukarılara taşıyacağız." - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı