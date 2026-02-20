Kocaelispor: 2-0
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kocaelispor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Mihaila ve Samet'in golleriyle maçı kazanan Rizespor, mücadeleyi üstünlükle tamamladı.
Mehmet Can PEÇE / RİZE,
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil.
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Hojer, Sagnan, Samet(Dk. 88 Mocsi), Mithat, Laçi, Taylan, Mebude(Dk. 82 Augusto), Mihaila(Dk. 71 Zeqiri), Olawoyin(Dk. 88 Buljubasic), Halil(Dk. 82 Pıerrot).
KOCAELİSPOR: Gökhan, Haidara(Dk. 56 Keita), Smolcic, Bologh,(Dk. 56 Anfernee Dijksteel), Ahmet, Linetty, Show(Dk. 83 Nonge), Churlinov, Agyei, Rivas(Dk. 83 Muharrem), Petkovic(Dk. 69 Serdar).
GOLLER: Dk. 13 Mihaila, dk. 57 Samet ( Çaykur Rizespor )
SARI KARTLAR: Augusto(Çaykur Rizespor )- Haidara, Bologh, Churlinov ( Kocaelispor )
13'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanatta Mebude'in yerden pasında kale sahasında topla buluşan Mihaila meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılamanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
55'inci dakikada Olawoyin'in savunma arkasında gönderdiği pasında sol kanatta topla buluşan Mihaila'nın ceza sahasına sürükleyip kaleye gönderdiği şutta, kaleci Gökhan topu dışarı çeldi.
57'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Laçi'nin sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa yükselerek kafayla vuruş yapan Samet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
90+1'inci dakikada Muharrem'in kale sahasına gönderidiği top Serdar'ın kafa vuruşuyla az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.