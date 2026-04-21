Çaykur Rizespor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, ısınma ve pas oyunları ile devam etti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Topa sahip olma oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal