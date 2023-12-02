Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir Süper Lig'de Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle skor eşitlendi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik skor ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Altin Zeqiri'nin ara pasıyla topla buluşan Dal Varesanovic, şutunu çekmeye hazırlandığı esnada Başakşehirli futbolcunun son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.
6. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla topla ceza sahası içine sokulan Krzysztof Piatek'in vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
11. dakikada köşe vuruşunu kullanan Casper Hojer'in ortasını kafayla karşılayan Martin Minchev'in vuruşunu kaleci Volkan Babacan kurtardı.
13. dakikada Serbest vuruşu kullanan Jonjo Shelvey'in ortasını kafayla karşılayan İbrahim Olawoyin'in şutu ile Volkan Babacan'ın kucağından çıkan top filelerle buluştu. 1-1
17. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla ilerleyen Altin Zeqiri'nin ceza sahası dışından sert şutunu kurtaran Volkan Babacan'dan seken topu karşılayan Dal Varesanovic, topu filelerle buluşturdu. 2-1
34. dakikada ceza sahası içine kadar sokulan Dal Varesanovic'in pasını alan Martin Minchev'in şutunu defansın engellemesiyle seken topu karşılayan İbrahim Olawoyin'in şutu az farkla auta çıktı.
45. dakikada sol kanattan ilerleyen Altin Zeqiri'nin apsıyla topla Buluşan Casper Hojer'in vuruşu az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada topla ceza sahası içine kadar sokulan Jerome Opoku'nun vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer Khusniddin Alikulov, Attila Mosci, Muhammet Taha, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic, Gustavo Sauer, Martin Minchev
Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim, Benhur Keser, Adolfo Gaich, Seyfettin Anıl, Janne-Pekka, Sinan Osmanoğlu, Mame For Faye, Oscar Pinchi, Eray Korkmaz
Teknik Direktör: İlhan Palut
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Lucas Lima, Jerome Opoku, Leo Duarte, Leo Dubois, Joao Figueiredo, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Mehdi Abeid, Deniz Türüç, Krzysztof Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Dimitrios Pelkas, Mahmut Tekdemir, Eden Karzev, Paulin Keny
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: İbrahim Olawoyin (dk. 13), Dal Varesanovic (dk. 17) (Çaykur Rizespor), Krzysztof Piatek (dk. 6), Jerome Opoku (dk. 45+2) (Başakşehir) - RİZE